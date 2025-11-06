De Canio su Conte e l'Europa: "Non ha mai allenato squadre straordinariamente forti"
L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio ha parlato al Corriere dello Sport commentando le prove e i risultati di Conte in Europa: "Fanno riferimento alle sue difficoltà in Europa, ma io non ricordo abbia mai allenato gruppi straordinariamente forti a differenza di altri allenatori oggi citati ed elogiati che sono andati più avanti nelle varie stagioni. Per me Conte ha sempre raggiunto gli obiettivi possibili con le squadre che allenava. E poi con l'Inter ha anche raggiunto una finale di Europa League".
