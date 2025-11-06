Podcast Ravezzani: "Conte? Le sue parole erano riferite a questi tre acquisti"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha parlato durante l'appuntamento di oggi a Maracana, nel pomeriggio di TMW Radio.

Le dichiarazioni di Conte hanno fatto molto discutere finora.

"Conte quando dice che non ci si debba far prendere per il naso si riferisce al fatto che abbia un difensore retrocesso con l'Empoli, l'attaccante dell'Udinese e un difensore centrale dal Bologna. L'unico che non si può discutere è De Bruyne, anche perché pure Hojlund a Manchester non giocava. Lui punta molto su un calcio codificato e ha bisogno di conoscenza tra gli uomini, per cui c'è bisogno di lavorare".

Per Vlahovic si torna a parlare di rinnovo.

"Innanzitutto ancora non abbiamo capito quale sia la vera versione di Vlahovic. È quello che abbiamo visto martedi o quello che si mangia il gol come accaduto nei mesi passati? Ad ogni modo, considerando che Openda tra cartellino e stipendi potrebbe costare 90 milioni, forse conviene effettivamente".