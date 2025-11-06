Inter, la lezione di Chivu dopo una vittoria: “Colpa mia, dovevamo fare meglio”

"Mi prendo la responsabilità, da allenatore magari non sono stato in grado di trasmettere la motivazione giusta e l'atteggiamento, che è fondamentale in una partita del genere". Con queste parole il tecnico dell'Inter Cristian Chivu parla a Sky Sport dopo il successo per 2-1 sul Kairat Almaty in Champions League: "Questa però è anche l'ennesima partita giocata ogni 3 giorni, non è una scusa ma un dato di fatto. Potevamo e dovevamo fare meglio, anche se mi prendo i tre punti che sono buoni per una classifica ed in vista di un livello di avversari che si alzerà".

Come pensa di lavorare per migliorare questi aspetti?

"Io devo lavorare, non loro, per trovare le parole giuste per alzare il livello di attenzione e di atteggiamento. Mi prendo le responsabilità, devo trovare qualcosa in più rispetto a quanto fatto in questi giorni".