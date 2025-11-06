Cruciani: “Checchè ne dica Marelli, Bisseck è da rosso: andava in porta!”
Al podcast Numer1 il giornalista Giuseppe Cruciani è tornato a parlare del famoso episodio di Verona di domenica: "L'ho rivisto tante volte e a velocità normale, com'è il calcio, quella è espulsione. Poi ci siamo inventatile quattro regole. Io sono restio a considerare i rossi facili che per me vanno dati con grande parsimonia, ma in questo caso c'è un giocatore che, anche se dici che va verso destra dove c'è Sucic, è proiettato verso la porta se Bisseck non interviene.
Si sbaglia a parlare però di favoritismi e di partita falsata, ma ripeto per me oltre quello che dice Marelli e gli altri, quella è espulsione perché c'è un giocatore che va verso la porta. Bisseck appena vede il cartellino giallo poi sembra quasi sollevato".
