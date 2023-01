De Giovanni: “ADL è uno straordinario manager e imprenditore. Gli rimprovero una cosa”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’

TuttoNapoli.net

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’: “Nel Napoli adesso c’è consapevolezza, che è un po’ mancata per tutto il girone d’andata. Come ha detto Spalletti, il Napoli con la Juventus ha mandato un messaggio forte a sé stesso che può arrivare fino in fondo. Quella azzurra oggi è una squadra che ha una rosa molto profonda Politano era un giocatore che sembrava dovesse andare via, ma è un giocatore di grande estro e ha annullato la concorrenza di Lozano. Ha tanta qualità ed è bravo nella fase difensiva. E’ uno dei segreti di questo Napoli.