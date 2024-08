De Giovanni: "Conte ha senso se porta garra, vederlo triste e rinunciatario che utilità ha?"

vedi letture

"Senza questo, che funzione ha un allenatore di questo livello e pagato così tanto?".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: "La sconfitta ti può non far star male, ma la mortificazione, una squadra che non gioca in uno stadio in cui tutto c’è tranne che la benevolenza nei confronti del Sud, del Napoli, è una cosa che mi fa stare particolarmente male, essendo amico dei napoletani che non vivono a Napoli che so quello che sopportano per essere tifosi del Napoli e mantenere la propria identità. Ho male accolto anche le scuse successive da parte dell’allenatore e del club, una cosa che non vorrei più subire.

Conte è la persona giusta? Conte ha un senso se porta la determinazione, la rabbia, la famosa garra, la volontà di vincere e la mentalità vincente. Conte ha senso per questo. Senza questo, che funzione ha un allenatore di questo livello e pagato così tanto? Vedere un allenatore così fondamentalmente rinunciatario, triste, critico, che utilità può avere? L’atteggiamento nei confronti dell’ambiente, della squadra, non può essere questo: occhi bassi, tono basso, quello stringersi nelle spalle, non saper rispondere".