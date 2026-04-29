Del Genio: "Avevo detto una cosa su De Bruyne, ma ora la cambio"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Non abbiamo una risposta sul perché Conte non ha fatto più certe cose. Io capisco che Conte volesse provare i Fab Four, ma di fronte all'evidenza delle difficoltà fallo solo poche volte, non per 3-4 partite di fila. Conte ha tanti pregi ma forse ha il difetto che prima di cambiare l'idea che ha in mente fa passare un po' di tempo.
Ora però voglio fare autocritica: dopo la Lazio ero esausto per l'idea dei Fab Four, ma vista la difficoltà di sviluppare gioco avevo anche detto che De Bruyne poteva anche non restare con Conte. Ma se Conte ripete quanto fatto con la Cremonese, allora io correggo quel pensiero e quella mia dichiarazione e dico che De Bruyne può restare con Conte".
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