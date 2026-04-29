Ds Como: "Napoli? Siamo carichi, loro forti e questo è uno stimolo per tutti"
Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato ai media presenti a margine della finale di Coppa Italia Primavera tra Juventus e Atalanta che si gioca oggi pomeriggio all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, tra i quali Tmw.
Come arrivate alla partita contro il Napoli?
"Con grande energia. Abbiamo disputato un'ottima gara contro il Genoa, secondo me e Cesc, e non era facile dopo la ferita della semifinale di Coppa Italia. Però abbiamo ricaricato le batterie, la squadra ha affrontato una bella battaglia a Genova. Ora sfidiamo un'altra delle più forti, la cosa motiva noi e tutto l'ambiente. Speriamo possa essere un'altra bella giornata di sport a Como".
Vi immaginate ancora Fabregas in panchina, nella prossima stagione?
"Aspettavo marzo e aprile, quando si accende sempre questo dibattito su lui e Nico Paz. Siamo sereni e super allineati con Cesc, non possiamo prevedere il futuro ma come eravamo lo scorso anno, anche quest'anno siamo certi che proseguiremo assieme".
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