Di Marzio: "Ho rivisto Kvaradona. E si diceva una cosa non vera a Napoli"

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Nel suo podcast, Gianluca Di Marzio esalta il Psg ieri e parla così anche dell'ex azzurro Kvaratskhelia: "Poi si dirà: servono anche grandi protagonisti, giocatori con determinate caratteristiche. Uno lo avevamo, Khvicha Kvaratskhelia. Ieri ho rivisto “Kvaradona”: non è vero che a Napoli non facesse la fase difensiva. Con Luciano Spalletti tornava fino alla bandierina del calcio d’angolo, magari non sempre con continuità, ma lo faceva. Credo che la sua fase difensiva sia nata proprio sotto Spalletti, completata poi con Luis Enrique.

Oggi, con un modo di giocare che gli dà libertà di attaccare e andare in velocità, Kvaratskhelia ha ritrovato quella brillantezza che aveva perso nell’ultimo periodo napoletano. Certo, il PSG non ha solo lui: c’è Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, tutti giocatori con caratteristiche ideali per andare ad altissima velocità".