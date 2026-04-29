Del Genio: "C'è una novità non troppo buona su Rrahmani"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Rrahmani? Ha numeri straordinari, ha giocato sempre bene, ma c'è una novità non buona, ovvero gli infortuni. Si è fermato quattro volte in questa stagione, speriamo sia stato solo un caso. Io lo stimo, è fortissimo e guadagna tanto anche col nuovo contratto. Quindi speriamo non diventi un giocatore di metà stagione. Nel caso serve uno paragonabile a lui per sostituirlo prima che si faccia male per dargli così qualche turno di riposo per non correre il rischio di altri infortuni".

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