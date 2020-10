De Giovanni: "Gli azzurri di Gattuso possono essere ‘I Bastardi Di Fuorigrotta’"

Nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore' su Radio Crc è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: “Per il calcio non è facile convincere con il Covid. Il protocollo in Italia e nelle competizioni europee dovrebbe tenere conto dell’aumento dei contagi. Rispetto al Napoli di Sarri, il più bello in assoluto dal punto di vista estetico, la Bellezza di Gattuso è più concreta. Spero che il Napoli possa lottare per lo scudetto sino alla fine. Spero che l’opera più apprezzata di Gattuso possa essere intitolata 'I Bastardi Di Fuorigrotta', vorrà dire che gli azzurri saranno sulla cresta dell’onda sino a fine stagione”.