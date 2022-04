De Giovanni: "Napoli città è cambiata, sta crescendo assieme alla squadra"

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Napoli è cambiata. È più equilibrata, meno soggetta a certi picchi emotivi. Ed è fuori da certi stereotipi datati. Chi continua a raccontarla allo stesso modo, per me sbaglia. Essendo abituata a forti delusioni, sta crescendo in entusiasmo parallelamente alla squadra. E per me questo diventa motivo di maturità. C’è sempre una forte identificazione fra città e squadra e in questa stagione si sta trovando il giusto equilibrio e il merito è anche di Luciano Spalletti".