De Giovanni non ha dubbi: "Nulla togliere a Milik, ma Il Napoli ha bisogno di un terminale offensivo"

Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano, dopo la sconfitta del Napoli in amichevole col Barcellona ha parlato a Marte Sport Live: “Credo sia abbastanza chiaro. Il Napoli ha bisogno di un terminale offensivo e lo dico senza togliere nulla a Milik che è un buon giocatore. Secondo me serve un centravanti, il polacco non lo è, mi sembra un attaccante atipico. Nella nazionale gioca accanto ad una prima punta. I biglietti per Juve-Napoli? La vendita dei biglietti inibita ai nati nella Regione Campania è un grave fatto di discriminazione. E’ un aspetto senza precedenti. I tifosi della Juve nati in Campania, tra l’altro, sono tantissimi”.