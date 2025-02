De Giovanni: “Riporterei tutti i tifosi a giugno scorso. Napoli a -1, perchè questa delusione?”

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Noi non abbiamo il diritto alla delusione, io riporterei tutti i tifosi del Napoli, con la macchina del tempo, a giugno scorso. Chiederei a tutti di immaginare che a dodici giornate dalla fine si potesse stare a -1 dall’Inter con lo scontro diretto al Maradona e con un calendario facile nel finale di stagione.

Non capisco come sia possibile immaginare di essere delusi. Conte è uno che non prende per i fondelli la gente, questo lo mette dalla parte della ragione. Se è incavolato fa l’incavolato, se è contento fa il contento e non abbellisce le situazioni. Se qualcosa non va lo dice con chiarezza. S’è assunto le colpe della problematica Kvaratskhelia che è ciò che stiamo pagando oggi perchè quella sì che è stata una gran bella perdita”.