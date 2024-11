De Giovanni: "Sarà dura anche tornare in Champions! Meret? Non è scarso..."

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La sconfitta ci può stare nel corso di un campionato. Quando Conte parla di progetto avanzato e di migliore struttura fa riferimento al fatto che si gioca in 15. Il Napoli poteva mettere mano alla panchina per risolvere il problema, il centrocampo è andato in difficoltà davanti all’assatanato centrocampo atalantino. Conte non aveva nessuno per cambiare, Di Lorenzo era in difficoltà con Lookman e c’è il solo Mazzocchi per sostituirlo. Il Napoli, in questi termini, non ha la struttura. Bisognerà arrivare ad avere una rosa da venti giocatori forti per tornare in Europa e comunque tornare in Champions non sarà facile.

Questo non è il Napoli dello scudetto, ma è quello che è arrivato decimo con gravissime crisi d’identità tecniche. Conte ha recuperato tutti i giocatori, ma ci vuole tempo. Criticare il singolo calciatore per una brutta partita non vuol dire che fa schifo quel calciatore. Meret ha fatto un partitone col Milan, la parata su Leao è tra le migliori dell’anno. Il fatto che ieri abbia preso un goal sul suo palo e un altro da 25 metri con la visibilità libera non fa di Meret un calciatore scarso. Entrambi i palloni erano alla portata di Meret. Lukaku, a vederlo ieri, è un calciatore cancellato dal gioco, ma non ci dimentichiamo che col Milan ha fatto una gara straordinaria”.