De Giovanni: "Sarri? La Juve forse aspetta la finale Champions altrimenti avrebbe già annunciato il tecnico"

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, parla a Marte Sport Live: “Sarri alla Juve? Da giallista leggo l’attuale situazione dell’allenatore della Juve in maniera diversa. Mi rifiuto di credere che una società così importante possa aver lasciato andare via Allegri che voleva ovviamente rimanere senza avere l’assoluta certezza di un sostituto. Secondo me questo ritardo dell’annuncio dipende soltanto da un fattore, evidentemente l’allenatore scelto non ha ancora chiuso la stagione, quindi penso a Pochettino e Klopp, ancora impegnati in finale di Champions. Se fosse stato Sarri, avremmo avuto notizie. La Juve non prenderebbe il rischio di un contratto col Chelsea da risolvere. I sentimenti nel calcio sono stati messi da parte, i clienti sono i tifosi e alimentano il sistema, quindi è un grave errore sottovalutare questo aspetto. L’Inter si è assunta una grande responsabilità con Antonio Conte”.