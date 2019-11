De Giovanni sicuro: "Al termine dell'annata ognuno andrà per la propria strada..."

Maurizio De Giovanni, scrittore tifoso Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "La tifoseria del Napoli è molto vasta e diversificata. Si va da chi difende la società a quelli molto adirati, passando dai pro allenatore. Si tratta di un conflitto che non doveva sfociare nella comunicazione pubblica. Sono tutti quanti un po' prigionieri della propria posizione. Credo e spero che le parti in cause si mettano sedute davanti ad un tavolo, si guardino negli occhi e trovino la mediazione giusta per arrivare a fine stagione. Sono convinto che al termine dell'annata ognuno andrà per la propria strada, la situazione non è ricomponibile.

Ancelotti? Ha una faccia professionale da mantenere, non può dimettersi scappando dalla barca che affonda. Per il Napoli sarebbe un bagno di sangue esonerarlo. La rosa non è completa e la situazione molto calda, se fossi un allenatore non accetterei di prendere il Napoli in corsa.

Obiettivi? Il Napoli deve ricompattarsi velocemente, ma lo scudetto mi pare evidente che non sia più un obiettivo perseguibile. Tutti gli altri, però, sono ancora a portata di mano".