De Giovanni su Sarri-Juve: "Gli auguro i migliori insuccessi"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, grande tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport dell’ingaggio da parte della Juventus di Maurizio Sarri: "Non gli ho scritto messaggi, non so se lo farò e certo non gli augurerò i più grandi successi, semmai i migliori insuccessi. Ma il giudizio personale rimane e lui resta una persona straordinaria, con la quale è delizioso stare a cena. Spero che continui a leggere i miei romanzi, come ha dichiarato anche recentemente di fare, ma....».



Saranno due partite, quelle tra Juventus e Napoli, in cui il coinvolgimento emotivo finirà per avere il sopravvento su quello sportivo?

"Non oso pensare nulla al riguardo, ma so che Napoli inseguirà egualmente il proprio sogno e ormai l’unico interesse è la campagna di rafforzamento, la possibilità di restare competitivi come lo siamo stati in queste ultime stagioni. Il Sarrismo è ancora là, è germogliato qua ed è patrimonio che ci appartiene. Ora Maurizio allena un’altra squadra e dunque lo sfideremo".