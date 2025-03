De Luca: "Napule è? Allo stadio cantiamola fino alla fine. Non dico altro..."

A margine della conferenza stampa della presentazione del concerto per Pino Daniele a 10 anni di distanza dalla sua scomparsa e per celebrare i suoi 70 anni, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato, a proposito di due brani storici: "Napule è? E' un pezzo iconico, ma Terra Mia è quello per me più intimo, insieme con Napule è che è un inno anche sportivo.

Terra Mia è nostalgia, memoria, umanità sofferente. Mettiamoli insieme tutti e due. Intanto, sabato, sia pure negli ultimi minuti, abbiamo avuto modo di cantare Napule è. Manteniamoci così, cantiamola fino in fondo senza dire altro, poi quando servirà raccoglimento sentiamoci pure Terra Mia". Chiaro il suo riferimento al pari contro l'Inter e al sogno scudetto ancora vivo per la squadra allenata da Conte.