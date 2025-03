De Maggio a Conte: "Con te mai col capo chino, grazie per questa stupenda stagione!"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “A Conte voglio dire grazie, grazie per essere a Napoli, per il viaggio che ci sta facendo vivere, per la gioia di assistere a certe partite. Grazie per l’entusiasmo che ha portato, grazie per le parole che spende per la nostra città.

Se c’è Conte come allenatore i tifosi del Napoli non andranno mai col capo chino, perché Conte è così. Oggi, 10 marzo del 2025, dico grazie al mister. Ci sta facendo vivere una stagione stupenda e ci auguriamo possa arrivare quel qualcosa che non nomino”.