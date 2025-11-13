De Maggio: "Conte ci aveva avvisati! Chi lo critica oggi è ingeneroso, è rimasto per i tifosi"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'assenza di Antonio Conte alla ripresa degli allenamenti nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Conte, che ha un'esperienza enorme di gestione di vittorie, dalla Juventus al Chelsea, aveva definito più volte questa stagione la più difficile delle tre stagioni. Perché? Perché temeva molto la ripartenza, temeva che qualcuno non avesse la stessa intensità della scorsa stagione e temeva a causa dell'integrazione di nove calciatori nuovi.

Alla ripresa Conte farà un'analisi molto approfondita sul gioco, sui troppi infortuni, sulla preparazione, sulla metodologia. Perché non si capacita che proprio la sua squadra non abbia l'intensità della scorsa stagione. Chi oggi critica Conte è ingeneroso. Conte è rimasto a Napoli per la città e per i tifosi. E oggi, se i tifosi lo tradiscono, per me sono ingenerosi".