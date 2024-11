De Maggio: "Conte è stato da applausi, vi svelo il suo motto"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal: “Molti dipingono Conte come antipatico, invece è simpaticissimo. Solo che va a muso duro e dice le cose come stanno, lui e Oriali protestano in panchina non per mettere pressioni, ma convinti delle loro ragioni. Il motto di Conte è ‘mors tua, vita mea’. Conte è vincente perché incide nelle scelte, lui non mette mano solo al mercato ma incide sulla politica societaria. Mi risulta che sia rimasto colpito dal centro sportivo, gli piace molto.

Nel suo percorso ha voluto anche fare l’opinionista a Sky perché gli piace anche la comunicazione. Domenica sera è stato da applausi. Lobotka? Dovrebbe essere pronto per la Roma, dovrebbe partire dall’inizio”.