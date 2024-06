De Maggio: "Conte non aveva altre offerte? La più grande fake news degli ultimi 20 anni!"

"Tra i motivi che hanno portato ad Antonio Conte di scegliere Napoli ci sono l’entusiasmo e la passione dei tifosi".

Nel corso di ‘Radio Goal’, è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: "Tra i motivi che hanno portato ad Antonio Conte di scegliere Napoli ci sono l’entusiasmo e la passione dei tifosi, delle cose che lo stimolavano tantissimo

Conte viene a Napoli perché non aveva offerte, questa è la più grande fake news degli ultimi 20 anni, perché Conte aveva offerta da Premier e Bundesliga, aveva avuto una super proposta dall’Arabia. Conte voleva allenare in Italia in una piazza calda, voleva Napoli e De Laurentiis voleva Conte, domani ci sarà il matrimonio con la firma”.