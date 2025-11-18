De Maggio: “Conte pensa solo al Napoli, fin quando sarà qui darà la vita per il Napoli!”

vedi letture

Nel corso di ‘Radio Goal’, è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: “Siccome ho ascoltato qualcuno che già dava sentenze, io sulle sentenze sarei un po’ prudente. Perché oggi è 18 novembre e non vorrei che al 18 maggio, gli scienziati di turno dovranno chiedere scusa in ginocchio. Perché io li conosco, oggi sparano sentenze e maggio saranno i primi a magnificare Conte e il Napoli, ‘Io l’avevo detto…’, però oggi sono quelli che danno le saette e non va bene.

Voglio essere lungimirante, perché tanto so già come andrà a finire e velo dico oggi. Conte andrà via tra quattro anni? Saranno pronti taluni a parlar male di Conte, perché tanto è il loro mestiere, e quello sarà l’errore più grande. Perché Antonio Conte fin quando sarà a Napoli, siccome Napoli è la sua vita, qualcuno non lo conosce bene, darà la vita per il Napoli! E chi dice: ‘La Juve…’, Conte pensa solo al Napoli, ama il Napoli. Darà la vita per il Napoli, quindi quando andrà via tutti a battergli le mani”.