Trevisani: “Di Lorenzo non può più giocare! Ha un problema al piede da mesi…”
Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Di Lorenzo é alla 20esima gara da 4 tra Napoli e nazionale negli ultimi 3 anni ed è massacrato, ma non ha un sostituto in Italia. Bellanova fa il quinto, lui fa il quarto o terzo ormai. Non c’è in Italia un quarto di alto livello, ce ne sono solo dall’altro lato e lui sta giocando con un problema sotto al piede da 9 mesi ed è visibile in campo.
Lo salvo però non avendo una condizione ottimale ed essendo un ragazzo d’oro ma Di Lorenzo oggi non può giocare. Serve un modo per non farlo giocare mettendo la linea a tre nello spareggio”.
