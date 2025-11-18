Ex ag. Buffon: "Ora i secondi possono emergere di più, Milinkovic-Savic ci ha messo poco"

vedi letture

Silvano Martina di portieri qualcosa se ne intende. Dopo aver ricoperto il ruolo negli anni '80, è stato anche l'agente di Gianluigi Buffon. La Stampa lo ha intervistato per parlare dell'uomo del momento in casa Torino, ovvero Alberto Paleari: "Si è conquistato il diritto di restare tra i pali, è in grande condizione. Bisogna continuare a sfruttare il momento".

Con lui e Israel ci sono due potenziali titolari e Martina sottolinea questo aspetto come positivo: "Il Torino è fortunato ad avere due interpreti così, poi adesso i secondi possono emergere di più rispetto a una volta: Milinkovic-Savic a Napoli ci ha messo poco a superare Meret protagonista di due scudetti".

Possibile che Paleari resti titolare fino al termine dell'annata in corso: "Magari questa è la sua stagione, se continua così giocherà di sicuro. A 33 anni i portieri moderni possono costruirsi una seconda parte di carriera interessante". Per l'Europa invece è troppo presto secondo Martina: "Manca ancora il giocatore in grado di provocare la scintilla, quello che era Dossena ai miei tempi". Tuttavia non chiude le porte: "Ma se scattano le convinzioni giuste… Purtroppo noi l’avevamo capito tardi di poter vincere lo scudetto".