Del Genio: “Poco spazio per Lucca se non si cambia sistema. A centrocampo giocatori pronti”

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lucca in uscita al rientro di Lukaku? Il ragionamento da portare avanti è molto semplice. Se il Napoli dovesse decidere di passare a un 3-5-2 o un 4-4-2, a qualcosa che finisce con due, e allora ci vogliono quattro attaccanti centrali. In quel caso oltre a Lukaku e Hojlund che potrebbero essere i titolari, ti tieni Lucca e poi qualche volta provi a vedere se puoi giocare con Neres in quella posizione dietro la prima punta. Teoricamente dovresti andare a comprare un altro attaccante, perché l'Inter per fare il 3-5-2 ha quattro attaccanti centrali: Lautaro, Thuram, Bonny ed Esposito. L'anno scorso per fare il 3-5-2 l'Inter ne aveva cinque, perché aveva Taremi, Arnautovic e Correa oltre i due titolari, Lautaro e Thuram. Quindi devi avere almeno quattro attaccanti minimo. Il Napoli ne avrebbe tre e quindi Lucca resterebbe dentro. Se non ha intenzione invece di cambiare lo schieramento e vuoi finire sempre con i tre o con un 1-1 finale, a quel punto c'è una sola punta centrale e con Hojlund e Lukaku lo spazio per Lucca sarebbe molto ridotto.

Per restare con solo questi giocatori a centrocampo devi passare a un centrocampo a due, perché fin quando vogliamo giocare il 4-3-3 o il 3-5-2 cioè dei sistemi di gioco che prevedono tre centrocampisti centrali, dobbiamo avere minimo cinque se non sei centrocampisti. Invece in questo momento qua, mentre noi stiamo preparando Napoli-Atalanta, abbiamo Elmas, McTominay, Lobotka e c'è poi solamente Vergara, Gilmour non c'è. Quindi noi domenica se giochiamo o il 4-3-3 o come dicono tutti e non capisco perché, il 3-5-2, e vogliamo fare un cambio a centrocampo o cambiamo il sistema di gioco o facciamo entrare Vergara. Io penso che a gennaio servono i centrocampisti, perché se vuoi continuare a tre sono un obbligo, se vuoi giocare a due devi fare tutte le valutazioni con calma. Però servono a patto che siano giocatori che possono giocare subito, perché se poi io leggo e so che il Napoli ha la necessità di prendere un Under, perché già deve essere messo in lista Lukaku, quindi deve prendere un giovane in un ruolo così delicato come il centrocampo e Conte all'inizio non lo fa giocare. Poi dopo un mesetto rientra Anguissa, un mesetto e mezzo rientra De Bruyne. Questi giovani eventualmente che arrivano verrebbero giudicati pronti dopo un mesetto e mezzo, onestamente lì sarebbe inutile come intervento sul mercato”.