De Maggio: "Da Meret-Zoff a Lukaku-Graziani, Napoli simile all'Italia dell'82!"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Vedo questo Napoli di Antonio Conte molto simile, negli uomini, all’Italia dell’82, quella di Bearzot. Conte è un vincente come Bearzot, Meret per me è Zoff. Gentile è Di Lorenzo, Cabrini è Olivera, Oriali è Gilmour.

McTominay è Tardelli, Politano è Conti, forse l’unico paragone che non c’è è quello tra Antognoni e Lobotka. Graziani è Lukaku e chissà che Conte non abbia trovato il suo Paolo Rossi con Raspadori. Rrahmani è Scirea e Collovati è proprio Buongiorno.