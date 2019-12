De Maggio: "Giuntoli sta lavorando tanto sul mercato, col 4-3-3 la priorità è chiara"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, a margine della conferenza stampa di Gattuso in vista del match di domani contro il Sassuolo: "Gattuso ha parlato di intensità, secondo me ci ha lavorato anche tanto, io domani sera mi aspetto un Napoli aggressivo. Sul mercato ci sta lavorando e tanto Giuntoli, la priorità col 4-3-3 è quella di un regista. Non c'è dubbio sul fatto che Gattuso è uno di quelli che ti prende subito, ti aiuta".