De Maggio: "Gli azzurri vogliono smentire tutti gli scettici. Mario Rui sarà disponibile con il Verona"

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha dato gli ultim aggiornamenti in casa Napoli in vista della gara contro il Verona: "Sono a Castel Volturno, si parla di malumori e litigi, ma qua si lavora alla grande. C'è tanta serenità e gioia in casa Napoli. C'è stato un passaggio nell'intervista di Ghoulam che mi ha colpito tanto, ha detto che ci sono state troppe critiche, dopo i pareggi col Genk ed il Torino. L'algerino ha dichiarato che ha la percezione che l'Italia sia contro questo Napoli. C'è una buona notizia sul fronte campo, Mario Rui è tornato ad allenarsi normalmente e sarà disponibile con il Verona, ho visto il portoghese molto felice, così come Zielinski, che aveva gli occhi della tigre. Gli azzurri sono molto carichi e vogliono smentire scettici e critici, vedremo un grande Napoli e le tante voci saranno smentite".