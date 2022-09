De Maggio: “Il Napoli ha dato una Ferrari a Spalletti e lui è il miglior pilota, serve solo tempo”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso ai microfoni dell’emittente radiofonica

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso ai microfoni dell’emittente radiofonica: “Sono convinto di una cosa e la ribadisco: il Napoli ha consegnato una Ferrari a Luciano Spalletti che ritengo il miglior pilota per questa macchina. Bisogna solo dargli il tempo per metterla in ritmo”.