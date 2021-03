De Maggio incredulo: "Mazzoleni al VAR dopo tutto il passato e le polemiche col Sassuolo?"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha protestato per la designazione di Mazzoleni al VAR per Milan-Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Avrei messo chiunque ma non Mazzoleni al VAR per Milan-Napoli. Perché ci sono tanti motivi diversi per evitarlo. C'è il passato, c'è Sassuolo-Napoli e quel rigore clamoroso su Politano non dato, ma anche quell'unghia di Insigne in fuorigioco, anche se lì decidono le macchine. Ad ogni modo io non l'avrei messo al VAR in questa partita, specie dopo le recenti polemiche col Sassuolo".