De Maggio: "Non vedo tutto questo disastro, è girata male la gara col Cagliari altrimenti sarebbe lì"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha parlato delle critiche sulla stagione del Napoli: "Leggevo un po' di considerazione, Condò sulla Gazzetta scrive che il Napoli dopo il Milan è la grande delusione. Secondo me non è così perché il Napoli è primo nel girone ed in campionato è a -6 dalla Juve ma perché ti è girata male la gara col Cagliari altrimenti sarebbe lì. Certo c'è un'involuzione nelle ultime gare, ma non vedo tutto questo disastro".