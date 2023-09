De Maggio: "Paradosso Napoli, si mugugna dopo vittoria in Champions! Non c'è un caso..."

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così a 'Radio Goal' all'indomani del 2-1 a Braga

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così a 'Radio Goal' all'indomani del 2-1 a Braga: "E' paradossale quello che ho colto dopo una vittoria, ho colto troppa delusione. Capisco che il Napoli non abbia vinto, ma mugugnare per un successo in Champions League in trasferta mi pare esagerato. Il Napoli ha vinto, non ha convinto, ha sicuramente dei problemi ma mi sembra eccessivo creare un caso".