De Maggio: "Ricordate cosa disse Conte a inizio stagione? Aveva ragione"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal dopo il ko di Champions del Napoli: “Mi sento di tranquillizzare tutti, per quanto il momento sia difficile. Mi hanno preoccupato le parole di Di Lorenzo e Conte, ma sono sereno perché questo momento passerà proprio grazie all’allenatore. Dobbiamo tornare ad essere il Napoli e a ragionare con il noi, capisco lo scoramento dopo la sconfitta di ieri, ma sono molto sereno perché a guidare il Napoli c’è Antonio Conte.

Se fosse capitato nell’anno post-Spalletti sarei terrorizzato, ma Conte non dice bugie, aveva avvisato a inizio stagione che sarebbe stata un’annata complicata e ieri ha detto altro “i nuovi e i vecchi devono aumentare i giri” ; io vi voglio tranquillizzare, state sereni. Conte ha l’esperienza giusta e a partire da ieri sera non guarderà in faccia a nessuno”.