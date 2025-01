De Maggio: "Se il Napoli prende questo giocatore, vince lo scudetto"

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Se oggi arrivasse Mbappè a Napoli giocherebbero comunque Politano e Neres. Meret? Non c’è ancora intesa sul rinnovo, le parti sono distanti e non se ne parlerà fino al 4 febbraio. Chi vi dice che Meret ha rinnovato non è vero, stanno trattando, ma c’è distanza. Juan Jesus? E’ stato il migliore in campo a Bergamo e l’avete massacrato.

Scudetto? Non la pronuncio quella parola fino al 17 marzo quando il Napoli avrà anche affrontato l’Inter. Però se il Napoli riesce a prendere Pellegrini dalla Roma vince lo scudetto, è la mia folle convinzione”.