De Maggio: "Se Sarri va alla Juve non sarà tradimento, ma basta chiamarlo Comandante!"

Sembrerebbe molto vicino alla Juventus, Maurizio Sarri, l’idolo di Napoli fino a poco tempo fa. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: “Se non ci va resta il nostro Comandante, se ci va di Comandante resta poco. Se Sarri dovesse sposare la causa Juventus non voglio sentir parlare di tradimento, ma neanche di comunismo. Uno che guadagna 7 milioni all’anno, ma cosa ci vedete di comunismo? Per carità, non voglio più sentirlo”.