De Magistris avvisa: "Basta fare spesa una volta al giorno, ci avviciniamo al momento clou"

Intervenuto a Televomero, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha aggiornato la situazione relativa al Coronavirus: "Non abbiamo avuto una crescita rapida ed esponenziale, anzi i dati sono in calo. Se stiamo tutti quanti ben attenti contribuiamo molto al risultato finale dato che ci avviciniamo al momento clou. Se uno pensa che può andare ogni giorno a fare la spesa sbaglia, sarebbe il caso di non farlo".