De Napoli: "Mi rivedo in McTominay, ma segnavo meno. Farà fare il salto di qualità"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Nando De Napoli, ex Napoli: “L’effetto Conte è merito della società e del grande lavoro che ha fatto. Tutto lo staff che c’è intorno da spessore e speranza. Tutta la piazza di Napoli e i tifosi devono ringraziare De Laurentiis, che prima ha preso un grande allenatore e poi ha costruito una grande squadra. Serviva una sterzata netta dopo il crollo dello Scudetto, ora è tutto ripristinato. Ci voleva una soluzione unica, con Conte che ora fa rigare tutti dritti. Tanti calciatori li ha scelti lui e con De Laurentiis può costruire qualcosa di importante. Conte è approdato al Napoli per vincere.

McTominay? Farà fare il salto di qualità al centrocampo del Napoli. E’ stato tra i più cercati dalla dirigenza. Ha corsa, fisico, calcio… È un giocatore davvero completo. Se mi ci rivedo? Anche io correvo tanto come lui, ma segnavo meno (ride ndr). A Napoli troverà un ambiente positivo per far bene. A Verona il Napoli era reduce da una figuraccia, ma in queste due partite ha dato grande prova di reazione. Si è vista subito la mano di Conte e mi auguro che Lukaku e i nuovi acquisti rilancino la squadra. Speriamo che il belga non sia lo stesso di quello visto la Roma”.