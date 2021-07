De Nicola assicura: "Se non sarà operato, Demme tornerà in campo dopo la sosta"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Va fatta una diagnosi di certezza e decisione. Il ragazzo può andare incontro ad una cosa: quando comincia a calciare di piattone può avere dolore al ginocchio, ossia dove si apre il collaterale, sollecitando di più il menisco esterno. Alcuni chirurgi ortopedici suggeriscono di operare, altri no dinanzi a una lesione di terzo grado. In caso di intervento si allungherebbero i tempi, senza intervento i tempi si abbreviano e potrebbero essere anche inferiori ai due mesi. La cosa andrà comunque rivalutata. Io credo che possa recuperare per metà settembre, dopo la sosta".