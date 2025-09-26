De Paola: "Col Milan ha più da perdere il Napoli, mi aspetto una sorpresa di Conte sugli esterni"

“Milan-Napoli si deciderà a centrocampo – ha detto il giornalista Paolo De Paola a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - la partita verrà decisa lì. Il Napoli ha una delle mediane migliori in assoluto e quella del Milan è stata messa a posto. Modric è un cervello che, se lasciato libero di agire, sono dolori per chiunque. Il Napoli dovrà creare una gabbia per fermarlo, mentre il Milan dovrà stare attento all'aggressività dei centrocampisti azzurri.

Mi aspetto delle mosse di Conte sulle fasce, magari una sorpresa sugli esterni. Potrebbe averci da rimetterci di più il Napoli e mi sembra evidente, alla luce del primo posto dopo quattro vittorie, con l'ultima un po' sofferta col Pisa. Allegri basa ancora la sua teoria sul 'corto muso', però ha registrato la fase difensiva del Milan. Bisogna vedere se la nuova vena realizzativa del Napoli resterà tale anche contro chi si copre bene con i rossoneri".