Podcast De Paola: "Conte ha ragione, Kvara va sostituito con un big e non una speranza!"

Ne L'Editoriale di TMW Radio è intervenuto il direttore Paolo De Paola, per parlare dei temi del giorno.

Roma-Napoli cosa ha detto?

"La Roma aveva 8/11 fuori, per preparare la Coppa Italia e anche per far rifiatare i titolari. Ha bloccato sulle fasce il Napoli però. Alla fine è fondamentale avere una minima idea di gioco. Ranieri cura moltissimo lo studio dell'avversario, e la Roma è riuscita a fare un gol proprio come contro l'Eintracht, con quella voglia e forza di volontà che nasce dallo studio degli avversari. Il Napoli ha presentato il conto ad ADL. Non ci può essere un Napoli senza il sostituto di Kvaratskhelia e senza sostituti di Neres e Politano. Deve arrivare qualcuno per forza. Okafor? Mi immagino la faccia di Conte, che ha dato un paio di frecciate prima, dicendo che il Napoli non è una meta per i grandi giocatori e che il Napoli non farà mai un mercato da grande, una mazzata per spingere il Napoli sulla strada che ha invitato a seguire".

Conte ha anche fatto capire che ha migliorato le criticità dello scorso anno. Se non arrivasse il colpo, Conte si arrabbierà?

"Il colpo grosso è la valorizzazione di Neres, che è stata la leva per mandare via Kvaratskhelia senza troppi problemi. Lui dice ad ADL che gli ha risolto una patata bollente, ma chiede di sostituirlo e ha ragione. Uno come il georgiano va sostituito con un grande giocatore e non una speranza".

Un errore togliere nel finale Lukaku?

"E' vero. Se gli lasci campo alla Roma, ti schiaccia. Come a fine primo tempo. Questa mancanza di fluidità di gioco sulle fasce è stata la mossa giusta di Ranieri. Altra riflessione è che se Politano continua a fare le sceneggiate, prima o poi l'arbitro ti punisce. E' una sceneggiata che fa sempre, ma vedo queste esagerazioni anche nelle altre squadre. Per me non era simulazione, il tocco c'è stato ma ha esagerato nella caduta. Se tutti ammonissero i simulatori o le esagerazioni, sarebbe meglio".