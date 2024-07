Podcast De Paola: "Conte? Pure Allegri si presentò aggiornato come lui..."

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Il pressing su Di Lorenzo da parte della Juventus poteva essere visto come una manovra di infastidimento per il Napoli?

“Innanzitutto il Napoli non poteva permettersi subito una brutta figura di fronte a Conte, tant’è che alla fine probabilmente Di Lorenzo rimarrà. Non so se invece capiterà anche con Kvaratskelia. I rapporti tra Giuntoli e Manna comunque sono buonissimi, non credo ci siano stati dispetti da parte di Giuntoli”.

Che Napoli ti aspetti?

“Ho ancora qualche dubbio, ci sono troppe incertezze e alcune scelte che sembrano importanti ma bisognerà confermarle. In ogni caso farà la differenza se rimarrà Kvaratskelia. Su Conte posso dire che mi piace quando un allenatore che si è aggiornato e che ha cambiato idee, ma bisogna aspettare. Anche Allegri del resto si era ripresentato alla Juventus così”.