Podcast De Paola: "Il 'leone' Conte è favorito, ma attenzione al 'mamba' Motta"

Ai microfoni di 'Maracanà' su Tmw Radio, è intervenuto il direttore Paolo De Paola.

Napoli-Juventus, chi può essere decisivo tra Conte e Motta?

"E' la sfida tra il leone e il mamba. Il leone è Conte, il mamba è Motta, che può colpire all'improvviso e lasciare stecchito anche il leone. Ci sono tutti gli astri che si stanno preparando per una riapertura del campionato. Sulla carta non c'è partita, è favorito Conte, ma quello che rende bello il calcio è che non puoi sederti sugli allori".

Il duello Yildiz-Neres, chi lo vince?

"Io preferisco però Neres. L'esplosione che ha avuto, anche per scavalcare Kvara, Yildiz non l'ha ancora avuta".

Anguissa contro Thuram, su chi punta?

"Anguissa. E' un ragazzo anche sensibile, è qualcosa che dà una spinta in più. E' il giocatore più in forma del campionato".

Locatelli vs Lobotka:

"Locatelli non è quello che ti fa fare la differenza, è vero. Quindi scelgo Lobotka. Locatelli però è rinato con Motta".

Kolo Muani o Lukaku?

"Sarà Kolo Muani il mamba che può colpire il Napoli".