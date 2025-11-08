Podcast De Paola: "Juve da Scudetto se esce dalla Champions. Come fece Conte..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite il direttore Paolo De Paola.

Juve, come commenta le parole di Ferrero sulla Superlega?

"Dichiarazione normale, visto che era stata chiesta già prima l'uscita. Mi aspettavo di più su cosa ci mette la faccia. Dopo la Superlega, su cosa? Hanno fatto disastri da quando sono arrivati, sia sul campo che economicamente".

C'è il derby Juve-Torino. Con Cambiaso che ha accostato Spalletti ad Allegri:

"La Juve è in corsa per lo Scudetto, ma c'è già una sorta di attenzione al risultato che è spasmodica e guarda già alla mezza delusione con lo Sporting. La Juve approccia al derby con la condizione di doverlo vincere per poter proseguire nell'aspettativa di lottare per lo Scudetto. Se esce dalla Champions, per me ha chance la Juve. Un po' come Conte ha fatto lo scorso anno con la Coppa Italia. Devi liberarti dei pesi morti ora che c'è uno come Spalletti che può portarti a una rimonta lì davanti. Io metterei al primo posto il campionato, ha una chance di vincere lo Scudetto, quindi deve puntare tutto su questo".

Dove può arrivare la Juve in Champions?

"Chance non le vedo, ma dignità sì. Stiamo proporzionando la Champions a campionato e Coppa Italia, più alla portata per questa squadra. Se entri nella prossima Champions, con un mercato più adatto, puoi pensari di lottare su entrambi i fronti. E' una Juve che ha problemi e deve competere su campionato e Champions?".