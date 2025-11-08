Sabatini avvisa: "Occhio al Bologna, è la squadra più organizzata d'Italia!"

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Bologna è la squadra più organizzata del campionato di Serie A. Italiano fa un calcio molto organizzato, soprattutto a centrocampo, dove tutti fanno un filtro bestiale, attaccano la palla, raddoppiano. Fanno un lavoro importante anche dal punto di vista atletico. Nella testa dei giocatori c'è sempre immediatezza nel trovare il compagno giusto. E' una squadra che è maturata dal punto di vista tattico e si vede.

Italiano fa tante rotazioni? Mettersi la maglia e andare in campo è un fattore determinante. Stiamo parlando di una squadra importante. Per il Napoli sarà difficile. Sono sempre difficili le partite, ma qualche partita è più difficile delle altre. Sarà complicato dominare, sarà complicato tenere il pallino del gioco perché il Bologna è abituato ad averlo. Le contromisure le troverà Conte, consapevole dell'importanza di questa gara".