CdS, Salvione: "ADL si esprime in modo colorito, ma su una cosa ha ragione"

Pasquale Salvione, giornalista ed editorialista del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis ha un modo di esprimersi colorito, ma ha ragione quando dice che la crescita del calcio italiano passi anche dalle infrastrutture, basta guarda all'estero per rendersene conto. Per i club avere uno stadio diventa un punto-chiave per una crescita economica.

Il Centro Sportivo ha una finalità prettamente sportiva, per la prima squadra e per le giovanili, ma non ha utili. L'unico investimento che consentirebbe al club di avere ulteriori introiti è proprio lo stadio. Vale per il Napoli e vale per tutti i club. La direzione da seguire è lo stadio di proprietà, lo sanno tutti. Napoli merita di avere un impianto all'altezza della squadra e di ciò che rappresenta e De Laurentiis vorrebbe consegnarglielo".