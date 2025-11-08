Querelle ADL-Comune, Il Mattino: presidente, che caduta di stile! In 20 anni cos'ha fatto?

Luigi Roano, giornalista de Il Mattino, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La caduta di stile del presidente è stata molto brutta. Il Maradona è un luogo dell'anima, in cui il Napoli ha vinto quattro Scudetti e i napoletani hanno festeggiato. Mi sembra ingeneroso e sbagliato rivolgersi al Maradona in quei termini. In vent'anni anche De Laurentiis poteva fare qualcosa per il Maradona, ha avuto tutte le facoltà ma c'è sempre stata una retromarcia.

Perché ADL non ha mai preso in considerazione il restyling del Maradona? Il presidente è mezzo americano e intende la Cosa Pubblica come un ostacolo. Ma non è così. A Milano hanno litigato sei anni per San Siro, ora l'hanno dismesso, spenderanno 1,4 miliardi per dare a Milano uno stadio straordinario solo per il calcio. Posizione Comune? Oggi abbiamo una sola cosa certa: il Maradona. Se tutto va bene il nuovo stadio ci sarà tra cinque anni. E dico cinque anni se non fossimo in Italia. Ma nei prossimi cinque anni, comunque, De Laurentiis dove giocherebbe? Al Maradona, per l'appunto. E' stato fatto un master-plan e la Regione erogherà a Napoli gli stessi fondi erogati ad altre città. Il Maradona c'è, ma sta in coda. Questi soldi sono a disposizione, ma vanno erogati".