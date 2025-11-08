Marinozzi: "Conte fa così da Siena, ma deve cambiare comunicazione: non funziona più"

Nel corso del podcast di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi ha parlato delle recenti dichiarazioni di Conte: “Quella di Conte è una strategia comunicativa. Lui si è evoluto negli anni, non fa più quello che faceva prima, ha dimostrato intelligenza per continuare a vincere perché quelle cose codificate non erano più attuali per il calcio di oggi.

Per me deve cambiare anche la comunicazione, non è più efficace, sposta l’attenzione sì su altri temi per non parlare di campo, ma basta, non funziona più nel 2025. Ora si comunica diversamente, vedi Chivu, si parla di pallone. Conte fa questa comunicazione quando ha difficoltà, ma il Napoli è primo… anche a Siena quando andavano bene le cose fece lo stesso. Da fuori non mi piace affatto, forse col suo gruppo e l’attuale ambiente funziona, ma io non credo ed è necessario un cambio”.