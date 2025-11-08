Ass. Cosenza replica ad ADL: “Paga 900mila euro, noi solo a giugno incassiamo 3mln dai concerti”

Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Salite sulla giostra', trasmissione in onda su Stile Tv: “Parole ADL sul Maradona? Lui sta qui da oltre 20 anni e lo stadio é d’epoca, tipico degli anni 60 come l’Olimpico o il Parco dei principi, poi ci sono stati importanti interventi per Italia 90. Lui dice ciò vuole, nella forma che vuole, ma qui abbiamo solo il Maradona e pensiamo solo al Maradona. Il Comune non ha alternative e può migliorare per Euro 32 con una serie di interventi e lo abbiamo sempre informato. Andiamo avanti per la nostra strada al di là di ciò che dice lui altrimenti salta Euro 32. Lui lo sa e lo abbiamo stabilito. La novità quale sarebbe per fermarci? Se esisterà per l’Uefa un’alternativa valuteremo a quel punto.

Per ADL ignoro il futuro dello sport? Non amo questi modi di fare, ma sono i suoi e non ho niente da dire, contano i fatti. Questo è lo stadio che c’è, se ce ne sarà un altro… ma ad oggi non si vede una novità. Se lui pensa ad uno stadio aperto 7 su 7 ci pensiamo anche noi per il Maradona. Noi solo per i concerti a giugno abbiamo incassato 3,2mln, il Napoli versa 900mila euro ed il Parco dei principi costa 1,8mln di euro, ho controllato, preciso perché è la metà.

Nuovo stadio? Ha presentato progetto alla Zes ed il Comune ha fatto osservazioni tecniche, non possiamo ignorare che li ci sono 500 famiglie che hanno diritto per una confessione o che ci sono bonifiche o collettori fognari. Poi deciderà la Zes. Non siamo contrari ma deve essere un progetto realizzabile anche sul finanziamento. Servono soldi e noi saremmo contenti se fossero investiti. Perdere soldi per i lavori? Va messo a posto il primo anello, gli spettatori passano nel terzo anello e non sono posti peggiori del primo. Li la visibilità è fuori normativa UEFA. Basta andarci per capirlo. Non si perderà neanche un posto perché prima si mette a posto il terzo anello e ci saranno 70mila posti come vorrebbe lui e gli Skybox si possono realizzare ma si perdono posti ovviamente”.